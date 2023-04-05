Больше 30 процентов жителей Калининграда хотят ездить на работу на велосипеде

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ездить на работу на велосипеде хотели бы 33% жителей Калининграда. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Сообщается, что уже освоили велосипед и приезжают на нем к началу рабочего дня 5% горожан.

На велосипедах мужчины ездят на работу чаще женщин, а респонденты до 34 лет — чаще опрошенных старше 45 лет.

А вот самокат оказался менее популярен: добираться на нем до рабочего места мечтает каждый четвертый горожанин.

При этом 24% калининградцев намерены освоить самокат: кататься по городу, доезжать до работы и обратно.