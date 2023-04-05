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НовостиОбщество5 апреля 2023 10:55

В Калининградской области стартовала обучающая смена для школьников, интересующихся наукой

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде началась обучающая смена для молодых людей, интересующихся наукой – проект «Просто о науке» собрал 100 ребят из общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ключевыми направлениями смены стали материаловедение, биология, химия, физика, нейронаука, философия, криминалистика, экология и астрономия.

За пять дней участникам предстоит узнать о востребованных научных направлениях нашего региона и всей России, определиться с научной тематикой, сделать первые шаги на пути в научную карьеру.

Спикерами выступят сотрудники и ученые БФУ им. И. Канта, центра детского цифрового развития IT-Cube, лаборатории геологии Атлантики Атлантического отделения Института океанологии РАН и Института рыболовства и аквакультуры КГТУ.

Смена стартовала в Центре детского и молодежного отдыха «Жемчужина» накануне и продлится до 8 апреля.