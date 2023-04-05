Ремонт теплотрассы у Дома искусств завершат к 14 апреля

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде на Тополиной аллее рабочие ремонтируют теплотрассу. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы не останавливаются, а специалисты трудятся в основном под землей.
«Нужно спуститься буквально под землю или в траншею, там люди в основном и работают», - говорят в мэрии.
Сообщается, что изношенный участок теплосети меняют на новый, в общей сложности перекладывают 130 метров трубопровода.
Завершить работы планируется до 14 апреля, после чего будет восстановлен разрытый газон.