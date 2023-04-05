Опубликована программа Дня селедки в Калининграде

В Калининграде праздничный День селедки в этом году состоится 8 апреля.

Центральной темой станут юбилеи: 75-летие первых калининградских сельдевых экспедиций, 105-летие салата «Сельдь под шубой», а также 100-летие первой экспедиции научно-исследовательского судна «Персей».

Как рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана, будут открыты все объекты музея. Весь день на набережной будет работать рыбный рынок, ярмарка. Гостей ждут концерты и конкурсы.

С 11.30 до 15.00 состоится церемония открытия праздника. На открытой территории на набережной состоится презентация метеоплощадки, мастер-классы. На судне «Витязь» устроят программу для детей, проведут интерактивные экскурсии, экскурсию в машинное отделение.

В программе посещение СРТ-129 и других объектов.

Полная программа здесь.