Калининградца будут судить за смертельную драку у ресторана «Атлантика» 20-летней давности

В Калининграде в суд поступило уголовное дело по факту смертельного избиения мужчины на Ленинском проспекте около ресторана «Атлантика» 20 лет назад. Личность подозреваемого длительное время не была установлена.

Как сообщает пресс-служба областного суда, ночью 29 сентября 2002 года около «Атлантики» мужчина поссорился с калининградцем, который также отдыхал в заведении. Молодые люди выпивали вместе, а потом вдруг поспорили по поводу военной службы, и в итоге один избил другого.

Потерпевший получил не менее 5 ударов кулаками по голове. Травмы оказались серьезными. От полученных травм мужчина скончался в больнице через несколько дней.

Зачинщика будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Решается вопрос о назначении судебного заседания.