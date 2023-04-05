В Калининграде на 13 пешеходных переходах, которые сделали зимой, выявили брак

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде выявлен брак на 13 пешеходных переходах. Сделали их по муниципальному заказу в декабре 2022 года. Речь идет о приподнятых переходах-«призмах».

По сообщению пресс-службы мэрии Калининграда, брак подлежит устранению по гарантии.

«После зимы на новых «призмах» появились дефекты. Как пояснили в МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», которое выступает заказчиком, подрядчик в соответствии с контрактом исправит все замечания по гарантии за свой счет», - сообщили в администрации Калининграда.

Срок выполнения работ – до конца апреля.

Адреса переходов:

- Карамзина, 42;

- Беланова, 85 «а»;

- Краснооктябрьская – ул. Эпроновская;

- Краснооктябрьская – ул. Мореходная;

- У. Громовой, 99-105;

- Железнодорожная, 4;

- Колхозная, 17;

- Колхозная, 21;

- Летняя, 22;

- Батальная, 17;

- наб. Ген. Карбышева, 18;

- Краснокаменная;

- З. Космодемьянской (в р-не МАОУ СОШ №5).