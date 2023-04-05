В Калининграде на 13 пешеходных переходах, которые сделали зимой, выявили брак

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде выявлен брак на 13 пешеходных переходах. Сделали их по муниципальному заказу в декабре 2022 года. Речь идет о приподнятых переходах-«призмах».
По сообщению пресс-службы мэрии Калининграда, брак подлежит устранению по гарантии.
«После зимы на новых «призмах» появились дефекты. Как пояснили в МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт», которое выступает заказчиком, подрядчик в соответствии с контрактом исправит все замечания по гарантии за свой счет», - сообщили в администрации Калининграда.
Срок выполнения работ – до конца апреля.
Адреса переходов:
- Карамзина, 42;
- Беланова, 85 «а»;
- Краснооктябрьская – ул. Эпроновская;
- Краснооктябрьская – ул. Мореходная;
- У. Громовой, 99-105;
- Железнодорожная, 4;
- Колхозная, 17;
- Колхозная, 21;
- Летняя, 22;
- Батальная, 17;
- наб. Ген. Карбышева, 18;
- Краснокаменная;
- З. Космодемьянской (в р-не МАОУ СОШ №5).