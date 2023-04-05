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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:04

В Калининграде 10 апреля стартует месячник субботников

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде с 10 апреля по 10 мая состоится месячник благоустройства городских территорий: в порядок будут приводить зеленые зоны и места массового отдыха.

По данным пресс-службы городской администрации, общегородской субботник пройдет 22 апреля. Уборку организуют в городских парках и скверах, на территориях учреждений социальной сферы.

Участие в месячнике благоустройства примут все комитеты администрации города, подведомственные им организации и предприятия.

Особое внимание обещают обратить на состояние фонарных столбов, опор электротранспорта и остановочных павильонов – их очистят от рекламы.