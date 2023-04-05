В Калининграде для школьников устроят прослушивание в Театральный институт имени Щукина

Школьникам из Калининградской области предлагают пройти прослушивание в легендарную «Щуку», поучаствовать в творческом мастер-классе и выиграть путевку в «Артек».

Так, 7 апреля с 10:00 – 17:00 в гимназии №40 имени Гагарина на Сельме пройдет региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Трое победителей 10-17 лет отправятся в «Артек» представлять регион для участия в финале.

Как сообщают региональные кураторы мероприятия, уже 8 апреля в 10:00 в гимназии №40 ребята поучаствуют в прослушивании в Театральный институт имени Щукина.

Также 7 апреля с 16:30 до 18:00 для школьников проведут творческий мастер-класс. Педагогом выступит Александр Фадеев, старший преподаватель кафедры мастерства актера Театрального института имени Бориса Щукина.