В Калининграде организуют церемонию возложения цветов в честь Дня штурма Кенигсберга

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде состоится торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине взятия Кенигсберга, города-крепости.

Как рассказали в мэрии города, принять участие в церемонии возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «1200 воинам-гвардейцам» могут все желающие.

Памятное мероприятие состоится 9 апреля в 10:00.

Отмечается, что построение колонны участников возложения начнется с 09:30 на пересечении Гвардейского проспекта и ул. Горной. Ориентир – Астрономический бастион.