В Калининграде задержан начальник отдела областной таможни и четверо силовиков

В Калининградской области сотрудники таможни, полиции и Росгвардии обвиняются в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, речь идет о начальнике оперативно-розыскного отдела областной таможни, оперативнике отдела собственной безопасности УТ МВД России по Северо-Западу, двух оперуполномоченных Росгвардии и сотруднике УЭБ и ПК УМВД России по региону.

Они обвиняются в избиении, пытках электрошокером граждан, которых обвиняли в незаконном хранении табачных изделий.

«Утром 28 марта обвиняемые в рамках расследования уголовного дела о незаконном хранении с целью сбыта табачных изделий, расследуемого органами полиции, не имея достаточных доказательств причастности к совершению указанного преступления 7-ми местных жителей, произвели в их квартирах шесть обысков. С целью получения от потерпевших признательных показаний, правоохранители избили двух мужчин, в том числе, с применением электрошокера. Кроме того, всех потерпевших доставили в ОМВД России по Московскому району города Калининграда, где также подвергли избиению», - рассказали в СК.

Все пятеро фигурантов задержаны, им предъявлены обвинения, они заключены под стражу до 30 мая. Вину все пятеро отрицают.