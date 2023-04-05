В Калининграде на фонарях поменяют 4 тысячи ламп на светодиодные

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде массово меняют старые лампы в фонарях на светодиодные – работают четыре бригады «Горсвета».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в этом году в Калининграде поменяют 4 тысячи ламп. Еще столько же планируют заменить в 2024 году.

Около тысячи новых 40-ваттных светильников уже заменили в некоторых дворах.

Лампы мощностью в 60 ВТ монтируют в светильники у школ и детских садов, а также на небольших улочках типа Вагнера, Больничной, Житомирской.

Как отметили в мэрии города, в фонарях на Ленинском и Московском проспектах, на проспекте Мира установят лампы 120-140 Вт.

«Энергосберегающие технологии позволят сэкономить бюджету до 60% трат на уличное освещение», - сообщили в мэрии.