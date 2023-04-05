Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 14:17

В Фонде капремонта показали скульптуры, готовые к установке на фасад дома на проспекте Мира

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.

В Калининграде завершают капитальный ремонт жилого дома на проспекте Мира, 53-55. Фасад здания, как и планировали, украсят скульптурами. Они уже почти готовы. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Калининградской области.

«Скульптор завершает работу над горельефами. Совсем скоро приступим к их монтажу», - отметили в фонде.

Также сообщается, что на фасаде установлены новые светильники.

Рабочие смонтировали новые двери во дворе дома. На каждой есть гравировка с номером парадной.

«С лицевой стороны фасада здание будут украшать дверные полотна по сохранившемуся образцу в стиле классицизма. Сейчас мастера дорабатывают полотна», - отметили в фонде.