В Калининградской области за неделю оштрафовали браконьеров почти на 50 тысяч рублей

В Калининградской области за неделю, с 29 марта по 5 апреля, инспекторы Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства провели 38 рейдов, в том числе вместе с полицией.

Было вскрыто 30 административных правонарушений за незаконный вылов рыбы.

Как сообщает пресс-служба управления, общая сумма наложенных штрафов составила 49,5 тысячи рублей.

В результате рейдов изъято 34 сети, 10 транспортных средств, 150 кг рыбы.

В частности, 30 марта в Куршском заливе в трех километрах от устья реки Товарной были обнаружены четыре сети. В них успели застрять 4 окуня, 20 густерок и 60 плотвиц.