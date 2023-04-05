Житель Люблино выращивал коноплю и поджег дом, чтобы избавиться от улик

Инцидент случился в поселке Люблино. Сотрудники наркоконтроля получили информацию о человеке, который выращивает коноплю, изготавливает из нее наркотики для продажи и для личного употребления. Выяснилось, что 35-летний мужчина оборудовал комнаты вентиляцией и освещением, приобрел семена и удобрения.

Почуяв неладное, мужчина решил уничтожить улики. Он поджег свой дом, во время возгорания произошел взрыв газового баллона.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на месте происшествия сотрудники ГНК обнаружили более 3 кг марихуаны, а также 22 куста конопли, упаковочный аппарат и электронные весы.

Позже выяснилось, что поджигатель был вынужден ползком скрыться с места преступления, так как при взрыве баллона он получил ранение ноги. Впоследствии ему пришлось обратиться за медицинской помощью в больницу.

Теперь мужчине придется не только лечиться. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.