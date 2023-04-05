Спортсменка из Калининграда завоевала серебро международного турнира по дзюдо

Хабаровск принял ежегодные соревнования памяти родоначальника отечественной школы дзюдо и самбо Василия Ощепкова, собрав спортсменов из Сербии, Индии, Монголии, Армении, Таджикистана, Белоруссии и 32 регионов РФ.

Отличилась на соревнованиях и калининградка Анжела Гаспарян. В весовой категории «свыше 78 кг» она провела три поединка, победив в двух встречах Альфию Дашкину и Светлану Селезневу из Москвы. В решающей встрече по круговой системе сильнее калининградской дзюдоистки оказалась московская спортсменка Элис Старцева.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Напомним, в марте Анжела Гаспарян выиграла международный турнир по самбо в Москве и стала вице-чемпионкой России по самбо.