В Калининградской области военные корабли провели морской ракетный бой

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Зеленый Дол» и «Град» провела ракетный бой с группой кораблей в составе ракетных катеров «Чувашия» и «Димитровград» в Балтийском море.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, были выполнены задачи по нанесению ракетного удара по корабельной ударной группе условного противника. Экипажи ракетных катеров, в свою очередь, отразили удар постановкой активных и пассивных помех и нанесли ответный ракетный удар.

«Мероприятия боевой подготовки проводились в условиях сложной помеховой обстановки с применением средств радиоэлектронного противодействия с обеих сторон», - говорится в сообщении.

Кроме того, в море кораблями будет выполнен комплекс практических артиллерийских стрельб по воздушным целям.