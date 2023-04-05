В Калининграде после аварии восстановлено электроснабжение Московского района

В части Московского района Калининграда «Россети Янтарь» оперативно восстановили электроснабжение после повреждения воздушной линии техникой сторонней организации.

Об этом сообщает дирекция по связям с общественностью компании «Россети Янтарь».

«Технологическое нарушение произошло при несогласованных с энергетиками работах по реконструкции дороги. Специалисты сетевой компании выехали на место сразу после получения информации об отключении и провели необходимые работы. С 16:34 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», - отметили в дирекции.

Теперь «Россети» намерены привлечь виновника технологического нарушения к ответственности и потребовать возмещения затрат на аварийно-восстановительные работы.