Суздальский парк получил статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Соответствующее постановление правительства Калининградской области вступило в силу 4 апреля.

«Заказник образован по поручению губернатора Калининградской области Антона Алиханова в связи с многочисленными обращениями граждан по сохранению зеленой зоны в Ленинградском районе города Калининграда в границах улиц Стрелецкой и Суздальской», - говорится в сообщении минрироды региона.

В ближайшее время участок будет поставлен на кадастровый учет.

Отмечается, что в дальнейшем на территории запланировано «развитие комфортной городской среды с сохранением существующего биологического разнообразия».