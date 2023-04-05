В Калининградской области стартовала патриотическая акция «Пост № 1»

. Фото: Правительство Калининградской области

Старт патриотической акции «Пост № 1» дан в Калининграде – новый этап проекта начался 5 апреля у мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Событие приурочено к 78-й годовщине штурма города-крепости Кёнигсберг.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в мероприятии приняли участие более 800 учащихся из 39 образовательных организаций региона: представители военно-патриотических клубов, юнармейцы, кадеты.

Первым заступить на «Пост № 1» в этом году получил право лучший по итогам 2022 года караул – из школы № 28 Калининграда.

Теперь до 5 мая каждые четверг и пятницу с 13.00 на мемориале 1200 воинам-гвардейцам будут нести службу почетные караулы образовательных учреждений и патриотических объединений области.