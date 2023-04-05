В Калининграде на благотворительном концерте соберут деньги для строительства детского хосписа

В Калининграде 27 апреля состоится благотворительный концерт «Неравнодушное искусство» на сцене театра филиала Московской государственной академии хореографии (Солнечный бульвар, д. 27, к. 2.).

В концерте примут участие учащиеся филиала МГАХ в Калининграде и Центральной музыкальной школы - Академии исполнительского искусства «Балтийский».

Как рассказал губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале, благотворительный концерт пройдет в поддержку строительства первого детского хосписа «Дом Фрупполо» в Калининграде.

Прогнозируемый срок окончания строительства объекта – 2025 год.