В Калининградской области задержали семейную пару, торговавшую наркотиками

Семейную пару и их подельников, распространявших метадон, задержали полицейские в Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее судимый 41-летний житель Советска закупал метадон крупными партиями в интернете. Принимая «закладки», он фасовал наркотики на мелкие дозы, а распространением занималась 41-летняя супруга. Она, кроме того, привлекла к «труду» двух наркозависимых подруг, которые продавали метадон своим знакомым.

Дома у злоумышленников полицейские изъяли мобильные телефоны, деньги и свертки с метадоном. А еще – карфентанил в крупном размере, которое мужчина имел при себе и готовил к сбыту.

Возбуждены уголовные дела.