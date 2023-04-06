Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Тулицу» в четвертьфинале Суперлиги. Игра состоялась в среду, 5 апреля, в СК «Янтарный» и завершилась с разгромным счетом 3:0.

С первого сета «Локо» показал свою силу, что психологически, несомненно, подействовало на соперниц. Во второй партии «Тулица» продолжала борьбу, но победа снова оказалась за калининградками. «Локомотив» лидировал и по атакам, и по блоку, и по очкам. Итог – уверенная победа.

Следующий матч четвертьфинала состоится 9 апреля в Туле.