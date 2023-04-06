В Балтийске снесли парковые ворота, власти обещают их восстановить

. Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В Балтийске снесли старые ворота – входная группа в городской парк потеряла прежнее очарование, что весьма расстроило местных жителей. Фотографии опубликованы в группе «Типичный Балтийск» во «ВКонтакте».

Однако представители власти сообщили, что в планах сделать новые ворота.

«В проекте реконструкции парка предусмотрена установка новых ворот по эскизу предыдущих. Также установим такие же ворота на входе в парк со стороны улицы Чехова», - сообщили в администрации Балтийска.

Отмечается, что старые ворота демонтируют и отвезут на склад организации «Благоустройство».