Таможня сообщила об отсутствии очередей на границе с Литвой

На границе с Литвой очередей нет, движение свободно в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба областной таможни. Отмечается, что по состоянию на 9.00 четверга, 6 апреля, сотрудники таможенного поста «Чернышевское» за сутки оформили 210 грузовиков на въезд в РФ, 149 машин – на выезд.

Ранее сообщалось, что ситуация на границе с Литвой нормализовалась, информационный сбой, который случился в воскресенье ночью, устранен.

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, Литовская Республика временно прекратила пропуск транспортных средств с грузами из Калининградской области по причине информационного сбоя.