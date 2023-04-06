На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 6 апреля

В Калининграде в четверг, 6 апреля, запланирован ряд отключений. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18:00 по адресам:

ул. У. Громовой 39а, 39-65, 59а, 67, 69-79, 81, 83-97

ул. Интернациональная 30 в

ул. Л. Шевцовой 2-8, 10-20, 22-36, 38-40

ул. Интернациональная 27а/1-4, 27-31, 33-41

ул. У. Громовой 15б, 19б, 15-25, 25а, 27-37, 37а

ул. Омская 7-11, 2-6а, 8-12

ул. Орехова 1-3, 5, 7-19, 2

ул. Б. Хмельницкого 17-19, 21-23, 25, 27-31, 33-37, 14 (д/сад №70)

пр-кт Ленинский 133-151

ул. Багратиона 81-85, 87-91, 91а-93а, 93-95

ул. Мл. лейт. Ротко 9-15, 4-8

ул. Дзержинского 108-114, 116-126, 128

ул. Типографская 1, 3-5, 7, 9, 2-6, 8-12

ул. М-ра Козенкова 1-7, 7а, 9, 9а, 11-11а, 11-25, 2-8, 8а-в, 10-22

ул. Черниговская 39-43, 45-49а, 51-57, 26-70

ул. З. Космодемьянской 49-49а, 29-33, 33-35, 37-39, 41-49а, 30-38, 38а-б

светофор ул. Дзержинского – ул. Под. Емельянова- ул. З. Космодемьянской

До 13:00 света не будет по адресам:

ул. Солдатская 2, 8-12

пр-кт Советский 114-118

пер. Солдатский 1, 2

ул. Рыбников 2

пр-кт Победы 1

До 18:00 по адресам:

ул. Харьковская 5-21, 21а, 2-20

До 18:00 по адресам:

ул. Косм. Леонова 12, 16, 18, 20

ул. Сафронова 3, 5, 2, 2а, 6, 6а

ул. Зоологическая 3а, 27а, 29, 33-35, 20

пер. Зоологический 2, 2а, 4

ул. Чайковского 43, 50-52

пр-кт Мира 26

ул. Каштановая аллея 1, 1б-д, 3, 3а, 5а-г, 4

ул. Коломенская 1-3, 5, 9, 10,12, 16

ул. А. Бровковича 1, 3, 7, 9, 11, 13, 2а-в, 4-8, 10-16, 18

ул. Радищева 61, 63, 65, 67, 69, 46, 50, 52,56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70

ул. Е. Колесникова 1-7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16,18-36

СНТ «Ромашка»

ул. Велосипедная 9, 13, 8, 12, 28

ул. Косогорная 19, 31

С 13:00 до 18:00 по адресам:

ул. Багратиона 99-103, 105-107, 107а (СОШ № 16), 111

пр-кт Ленинский 88-94

пер. Серпуховской 2-12

ул. Ростовская 1, 5-7, 11, 15, 4, 6, 8, 10

ул. Каштановая аллея 77а, 83, 97

ул. Чернышевского 75а

светофор пр-кт Ленинский – ул. Багратиона

Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 18:00 по адресам:

ул. У Громовой 39-41, 43-45, 47-57, 59-65, 77-79, 83-93, 95-97

ул. Интернациональная 32-34, 38-40, 42-44

ул. Н. Карамзина 9

До 18:00 по адресам:

пер. Волоколамский, 4