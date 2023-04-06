На каких улицах в Калининграде не будет света и воды 6 апреля

В Калининграде в четверг, 6 апреля, запланирован ряд отключений. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение будет отключено до 18:00 по адресам:
ул. У. Громовой 39а, 39-65, 59а, 67, 69-79, 81, 83-97
ул. Интернациональная 30 в
ул. Л. Шевцовой 2-8, 10-20, 22-36, 38-40
ул. Интернациональная 27а/1-4, 27-31, 33-41
ул. У. Громовой 15б, 19б, 15-25, 25а, 27-37, 37а
ул. Омская 7-11, 2-6а, 8-12
ул. Орехова 1-3, 5, 7-19, 2
ул. Б. Хмельницкого 17-19, 21-23, 25, 27-31, 33-37, 14 (д/сад №70)
пр-кт Ленинский 133-151
ул. Багратиона 81-85, 87-91, 91а-93а, 93-95
ул. Мл. лейт. Ротко 9-15, 4-8
ул. Дзержинского 108-114, 116-126, 128
ул. Типографская 1, 3-5, 7, 9, 2-6, 8-12
ул. М-ра Козенкова 1-7, 7а, 9, 9а, 11-11а, 11-25, 2-8, 8а-в, 10-22
ул. Черниговская 39-43, 45-49а, 51-57, 26-70
ул. З. Космодемьянской 49-49а, 29-33, 33-35, 37-39, 41-49а, 30-38, 38а-б
светофор ул. Дзержинского – ул. Под. Емельянова- ул. З. Космодемьянской
До 13:00 света не будет по адресам:
ул. Солдатская 2, 8-12
пр-кт Советский 114-118
пер. Солдатский 1, 2
ул. Рыбников 2
пр-кт Победы 1
До 18:00 по адресам:
ул. Харьковская 5-21, 21а, 2-20
До 18:00 по адресам:
ул. Косм. Леонова 12, 16, 18, 20
ул. Сафронова 3, 5, 2, 2а, 6, 6а
ул. Зоологическая 3а, 27а, 29, 33-35, 20
пер. Зоологический 2, 2а, 4
ул. Чайковского 43, 50-52
пр-кт Мира 26
ул. Каштановая аллея 1, 1б-д, 3, 3а, 5а-г, 4
ул. Коломенская 1-3, 5, 9, 10,12, 16
ул. А. Бровковича 1, 3, 7, 9, 11, 13, 2а-в, 4-8, 10-16, 18
ул. Радищева 61, 63, 65, 67, 69, 46, 50, 52,56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70
ул. Е. Колесникова 1-7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16,18-36
СНТ «Ромашка»
ул. Велосипедная 9, 13, 8, 12, 28
ул. Косогорная 19, 31
С 13:00 до 18:00 по адресам:
ул. Багратиона 99-103, 105-107, 107а (СОШ № 16), 111
пр-кт Ленинский 88-94
пер. Серпуховской 2-12
ул. Ростовская 1, 5-7, 11, 15, 4, 6, 8, 10
ул. Каштановая аллея 77а, 83, 97
ул. Чернышевского 75а
светофор пр-кт Ленинский – ул. Багратиона
Отключение холодного водоснабжение сегодня запланировано до 18:00 по адресам:
ул. У Громовой 39-41, 43-45, 47-57, 59-65, 77-79, 83-93, 95-97
ул. Интернациональная 32-34, 38-40, 42-44
ул. Н. Карамзина 9
До 18:00 по адресам:
пер. Волоколамский, 4