Калининградцев приглашают на бесплатную творческую встречу с писательницей Ольгой Птицевой

Встреча с Ольгой Птицевой, писательницей и блогером, пройдет 8 апреля в Калининградской областной научной библиотеке. Мероприятие пройдет в рамках акции «Тотальный диктант».

На встрече автор расскажет об особенностях работы с реальной фактурой и способах переработки ее в художественный текст – на примере собственного творчества. А также речь пойдет о ее последнем романе-антиутопии, который готовится к выходу.

Ольга Птицева родилась на Чукотке. Высшее образование получила в Москве. С 2016 года занимается литературой.

Встреча с Ольгой Птицевой состоится 8 апреля в 18.00 в читальном зале библиотеки (2-й этаж). Вход свободный.