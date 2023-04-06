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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:05

Проблему водоснабжения в Донском решат, пробурив новые скважины

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

«Водоканал» приступил к бурению скважин в поселке Донское под Светлогорском. По задумке это позволит увеличить объем водоснабжения поселка и решит проблему нехватки воды летом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, бурение проводят установкой на базе КамАЗа.

«Водоканал», имея такого рода специализированную технику, теперь может самостоятельно осуществлять бурение скважин глубиной до 300 метров», - отметили в правительстве.

Скважина в Донском будет введена в эксплуатацию до конца апреля.