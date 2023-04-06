Проблему водоснабжения в Донском решат, пробурив новые скважины

. Фото: Правительство Калининградской области

«Водоканал» приступил к бурению скважин в поселке Донское под Светлогорском. По задумке это позволит увеличить объем водоснабжения поселка и решит проблему нехватки воды летом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, бурение проводят установкой на базе КамАЗа.

«Водоканал», имея такого рода специализированную технику, теперь может самостоятельно осуществлять бурение скважин глубиной до 300 метров», - отметили в правительстве.

Скважина в Донском будет введена в эксплуатацию до конца апреля.