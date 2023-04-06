В Светлогорске таксист избил пенсионера

Инцидент случился в Светлогорске. Там мужчина-таксист избил пенсионера на улице Цветочной.

В причинах конфликта еще предстоит разобраться. Однако, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уже известно, что пожилому мужчине были нанесены телесные повреждения, когда он открывал ворота, чтобы выехать на автомобиле с территории дома. На это резко отреагировал водитель такси, который находился рядом с воротами в своей машине.

Таксист опрошен, полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, а пенсионер проходит судебно-медицинскую экспертизу.