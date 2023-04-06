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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:27

В Калининграде за 5 дней снесли полсотни незаконных построек

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде за последние 5 дней марта снесли 50 незаконных строений. Работы проводила подрядная организация в рамках муниципального контракта.

«Комитет муниципального контроля продолжает очищать город от самовольно возведенных некапитальных строений, сооружений на территориях общего пользования», - отчитались в городской администрации.

Отмечается, что в эти же дни два объекта были демонтированы добровольно. Также подготовлены три новых распоряжения о сносе.

С перечнем самовольно возведенных строений можно ознакомиться на сайте мэрии.