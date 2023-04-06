В Калининградской области участники Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей ко Дню Победы

На территории Калининградской области ежегодные выплаты ко Дню Победы получат 126 человек. Из них 17 – инвалиды и 109 человек – участники Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Отмечается, что деньги доставят в апреле вместе с пенсией.

Единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей положена участникам ВОВ, которые участвовали в боевых действиях по 1945 год включительно, а также лицам, получившим ранения или увечья, связанные с боевыми действиями в период ВОВ и повлекшие инвалидность с детства.

Получить консультацию специалистов регионального СФР по вопросам социального и пенсионного страхования можно по номеру 8-800-200-10-38 (звонок бесплатный).