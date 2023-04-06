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НовостиОбщество6 апреля 2023 8:41

В Калининградской области участники Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На территории Калининградской области ежегодные выплаты ко Дню Победы получат 126 человек. Из них 17 – инвалиды и 109 человек – участники Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Отмечается, что деньги доставят в апреле вместе с пенсией.

Единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей положена участникам ВОВ, которые участвовали в боевых действиях по 1945 год включительно, а также лицам, получившим ранения или увечья, связанные с боевыми действиями в период ВОВ и повлекшие инвалидность с детства.

Получить консультацию специалистов регионального СФР по вопросам социального и пенсионного страхования можно по номеру 8-800-200-10-38 (звонок бесплатный).