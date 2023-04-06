Житель Светлогорска получил 9 лет колонии за смертельное избиение приятеля

Житель Светлогорска убил знакомого и был осужден к 9 годам колонии строгого режима.

Инцидент случился в ночь на 22 ноября 2021 года в квартире на ул. Гоголя в Светлогорске. Там выпивали двое мужчин – застолье переросло в драку.

Как сообщает пресс-служба областного суда, мужчина нанес приятелю не менее 43 ударов кулаками, в том числе в область головы и шеи.

После жестокой расправы злоумышленник перетащил собутыльника в подъезд дома, где от полученных травм мужчина и скончался.

Подсудимый вину не признал, однако его вина была полностью доказана.