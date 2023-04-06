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НовостиОбщество6 апреля 2023 9:40

В Калининграде самому старшему участнику войны – 107 лет

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: министерство социальной политики.

Самому старшему ветерану-участнику Великой Отечественной войны, проживающему в Калининградской области, 107 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

День рождения защитница блокадного Ленинграда, жительница Калининграда Мария Петровна Королева празднует 10 августа, и летом ей исполнится 108 лет.

По данным регионального минсоца, из всей большой семьи Марии Петровны в блокаду выжили только она и маленькая племянница.

В Великую Отечественную войну ветеран делала перевязки раненым, спасала солдат, попавших под завалы зданий после бомбежек. После войны девушка переехала в Калининград, где начала работать с почтовой корреспонденцией.

«Родные Марии Петровны рассказали, что, пережив блокаду, бабушка всегда учила их не заниматься накопительством, не жить впрок, ценить, принимать и радоваться каждому новому дню», - отметили в минсоце.

Напомним, в Калининградской области участники Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей ко Дню Победы.