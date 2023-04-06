С 6 апреля военкоматы начнут массово обзванивать жителей Калининградской области

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Жителей Калининградской области будут обзванивать, предлагая заключить контракт для воинской службы. Об этом сообщает руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

- Звонки будут осуществляться только с региональных телефонных номеров без использования мессенджеров. Первые звонки начнутся сегодня во второй половине дня, - сообщил он.

Отмечается, что Министерством обороны РФ в настоящее время ведется активная работа по набору желающих для воинской службы на контрактной основе. В рамках информационной кампании и будет производиться обзвон жителей Калининградской области с предложением заключить контракт.

- Призываем жителей нашего региона сохранять спокойствие. Речь идет об информировании, решение о посещении военкомата и поступлении на контрактную воинскую службу принимается гражданами добровольно, - подчеркнул Дмитрий Лысков.