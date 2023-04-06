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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 10:33

Калининградец поставил на фиктивный учет более 200 мигрантов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Калининграда попал под уголовную ответственность за фиктивную регистрацию иностранцев.

Выявлено порядка 60 эпизодов преступной деятельности.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудники полиции проверили квартиру одного из домов на ул. Батальной.

Выяснилось, что в течение 2022 года 50-летний местный житель поставил на миграционный учет более 200 иностранных граждан. Одно но – места для временного проживания мигрантам он не предоставил.

Сообщается, что ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.