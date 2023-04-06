Калининградец поставил на фиктивный учет более 200 мигрантов

Житель Калининграда попал под уголовную ответственность за фиктивную регистрацию иностранцев.

Выявлено порядка 60 эпизодов преступной деятельности.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудники полиции проверили квартиру одного из домов на ул. Батальной.

Выяснилось, что в течение 2022 года 50-летний местный житель поставил на миграционный учет более 200 иностранных граждан. Одно но – места для временного проживания мигрантам он не предоставил.

Сообщается, что ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.