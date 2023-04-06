Стало известно, как калининградцам получить карту болельщика на стадионе

Работа выездного офиса МФЦ на три окна будет организована в дни проведения игр на стадионе «Калининград» - пройти идентификацию личности для получения карты болельщика на спортивной арене на острове можно 7 апреля, в день матча между калининградской «Балтикой» и московской «Родиной».

Специалисты МФЦ подскажут, как подать заявление, помогут сделать фото. Выездной прием на стадионе начинается за один час до старта матча, продолжается во время игры и после ее завершения.

С собой иметь паспорт, а также свидетельство о рождении, если карта оформляется на ребенка до 14 лет.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для ускорения процесса заявителю рекомендуют заранее подать заявление на оформление карты через «Госуслуги».

Нужно зайти в раздел «Карта болельщика» и нажать «Получить карту». Затем нужно подтвердить персональные и контактные данные, загрузить фотографию. В личный кабинет придет уведомление о необходимости идентификации личности.

Приходить на игру желательно заранее, чтобы подтвердить личность. После проверки карта болельщика появится в личном кабинете на едином портале.

Отмечается, что в настоящее время для посещения матчей на стадионе «Калининград» карта болельщика не требуется. «Не за горами новый сезон РПЛ, и мы с нетерпением ждем в Премьер-лиге балтийцев, поэтому рекомендуем позаботиться об оформлении карты заранее», – напоминают в МФЦ Калининградской области.

Пройти идентификацию личности для получения карты болельщика можно также во всех офисах МФЦ региона.