Общество «Пруссия» передало в Калининград старинные газеты со статьями о юбилее Иммануила Канта

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В дар Калининградскому историко-художественному музею общество «Пруссия» передало материалы к юбилею Иммануила Канта. Как рассказали в пресс-службе музея, архивные материалы привез в Калининград из Потсдама представитель общества истории и краеведения Восточной и Западной Пруссии Кай Людеманн. В регион он прибыл по поручению президента общества «Пруссия» Ханса Фрезе.

- Среди переданных изданий самый ценный экспонат – оригинал очень популярной в Восточной Пруссии «Кёнигсбергской Гартунгской газеты» от 12 февраля 1904 года. Это юбилейный выпуск, который вышел в свет в 100-летнюю годовщину со дня смерти философа Иммануила Канта (1724-1804), - рассказали в музее.

Общество «Пруссия» было основано в Кёнигсберге в 1844 году для исследования истории, поиска и сохранения прусских древностей и различных произведений искусства. Музей входит в это общество с 2014 года.

Напомним, в 2024 году будет отмечаться 300-летний юбилей философа Иммануила Канта.