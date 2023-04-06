В Калининграде волонтеры спасают зайчат, их хотят отправить в Москву самолетом

. Фото: «Биосфера Балтики».

В Калининграде волонтерам организации «Биосфера Балтики» передали двух зайчат. Сообщается, что малышей нашли неделю назад и забрали домой горожане. Между прочим, тем самым создав проблему.

«Зайчат не надо спасать с поля, если они не где-нибудь на стройке, не покусаны собаками/птицами, не попали под газонокосилку... Именно в том месте их раз в сутки кормит именно их мама. Но в данном случае все «как мы любим»: зайчата уже неделю у людей, ели то, что нельзя и в очень маленьком количестве», - рассказала руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

По ее словам, возвращать в дикую природу малышей нельзя – последствия могут быть грустными. Она говорит, что зайчата худые и после кормления детским питанием – потенциально рахитники или вообще не жильцы.

Волонтеры связались со специалистами по зайцам и рассматривают возможность не только раскормить малышей, но и передать их в Москву, отправив самолетом. В столице специалисты им помогут выжить.

Требуется финансовая помощь на корм, билет на самолет и переноску. Помочь – здесь.