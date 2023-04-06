В Калининградской области приведут в порядок более 200 братских могил

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Более 200 братских могил приведут в порядок военнослужащие Балтийского флота в преддверии 78-й годовщины Победы.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, уже начались масштабные мероприятия по уборке, благоустройству и реставрации закрепленных за воинскими частями мемориалов и памятников, а также мест боевой и воинской славы, захоронений воинов Великой Отечественной войны.

Военнослужащие, в частности, красят обелиски, отсыпают дорожки, ремонтируют ограждения.

В День Победы на благоустроенных мемориалах пройдут торжественные мероприятия с отданием воинских почестей.