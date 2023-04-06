Очевидцы сообщают о сбитом насмерть пешеходе на ул. Емельянова

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

В Калининграде на улице Емельянова насмерть сбили человека. Фотографию очевидцы разместили в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».

На снимке видно легковой автомобиль, который, вероятно, и сбил человека, самого погибшего пешехода и машины скорой помощи и пожарной охраны.

По предварительной информации, погибла женщина.

В комментариях под записью несколько человек призывают обратить внимание на улицу Емельянова, где часто происходят подобные ДТП. Горожане жалуются на плохое освещение проезжей части, отсутствие камер.