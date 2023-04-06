На призывную комиссию в Калининграде пригласят около 4 тысяч человек

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. На комиссию в этот призыв планируют пригласить около 4 тысяч человек.

При этом, как сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на председателя городской призывной комиссии Алексея Асмыковича, задание, установленное для Калининграда по призыву на военную службу весной-летом 2023 года – около 500 человек.

Призыв проходит в прежнем возрастном диапазоне – с 18 до 27 лет.

«Все срочники из Калининграда будут проходить службу на территории региона, в зону специальной военной операции отправок не будет», - отметили в мэрии города.