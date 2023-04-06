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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 13:29

В Калининграде вынесли приговор мужчине, убившего туриста из Москвы в кафе на проспекте Мира

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде суд на основании вердикта присяжных вынес приговор мужчине, который убил жителя Москвы.

Вина 62-летнего подсудимого была полностью доказана. Он получил 6.5 лет колонии строгого режима.

Кроме того, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Трагедия случилась в сентябре 2020 года в помещении кафе-магазина на проспекте Мира. Там калининградец в ходе конфликта нанес смертельное ножевое ранение туристу из Москвы.