В Калининграде вынесли приговор мужчине, убившего туриста из Москвы в кафе на проспекте Мира

В Калининграде суд на основании вердикта присяжных вынес приговор мужчине, который убил жителя Москвы.

Вина 62-летнего подсудимого была полностью доказана. Он получил 6.5 лет колонии строгого режима.

Кроме того, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

Трагедия случилась в сентябре 2020 года в помещении кафе-магазина на проспекте Мира. Там калининградец в ходе конфликта нанес смертельное ножевое ранение туристу из Москвы.