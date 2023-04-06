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НовостиОбщество6 апреля 2023 13:38

В Калининграде заменят ошибочные таблички на улице Карташева

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде, наконец, разобрались с написанием и произношением фамилии гвардии старшего сержанта, Героя Советского Союза, погибшего в боях за пос. Метгетен, Константина Карташева. Фамилия произносится с ударением на первый слог.

«К этому единственно верному произношению в ближайшее время будут приведены и публичные упоминания, и озвучки в автобусах, маршруты которых пролегают по магистральной улице микрорайона им. А. Космодемьянского», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что на протяжении послевоенных десятилетий у горожан, и, в первую очередь, у жителей микрорайона Космодемьянского укоренилось неверное произношение «КарташОв». Оно повлияло на искажение написания фамилии в публикациях и наименованиях.