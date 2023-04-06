В Калининграде заменят ошибочные таблички на улице Карташева

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде, наконец, разобрались с написанием и произношением фамилии гвардии старшего сержанта, Героя Советского Союза, погибшего в боях за пос. Метгетен, Константина Карташева. Фамилия произносится с ударением на первый слог.

«К этому единственно верному произношению в ближайшее время будут приведены и публичные упоминания, и озвучки в автобусах, маршруты которых пролегают по магистральной улице микрорайона им. А. Космодемьянского», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что на протяжении послевоенных десятилетий у горожан, и, в первую очередь, у жителей микрорайона Космодемьянского укоренилось неверное произношение «КарташОв». Оно повлияло на искажение написания фамилии в публикациях и наименованиях.