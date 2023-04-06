Более 7,7 тысяч заявлений в 1 класс подали калининградцы через Госуслуги

1 апреля в Калининградской области стартовала кампания по записи детей в 1 класс. По состоянию на 6 апреля в регионе подано 8774 заявления, из них в электронной форме через Госуслуги – 7753 заявления.

В школы Калининграда за пять полных дней для записи первоклашек в школы было подано 5185 заявлений в электронной форме. В лидерах - гимназия №40 (268 заявлений в корпус на улице Ю. Маточкина и 334 заявления – в корпус на пер. Рассветный), школы №57 (499 заявлений) и №58 (495 заявлений).

В школы Гурьевского района поступило 938 электронных заявлений, из них 271 заявление - в «Классическую школу». Популярностью также пользуется «Школа будущего» в поселке Большое Исаково, «Классическая школа» (253 заявления) и гимназия им. Героя России А. В. Катериничева (113 заявлений).

Как рассказал министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия, специалисты министерства вели круглосуточный мониторинг сервиса, технических проблем в регионе при подаче заявлений не зафиксировано.