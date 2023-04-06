В Калининграде на ул. Летней начали строительство нового корпуса школы №46

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде начали строительство нового корпуса школы №46. Как рассказала на страничке в «ВКонтакте» глава администрации города Елена Дятлова, контракт накануне был подписан с компанией «Мегаполис».
Новый корпус школы, рассчитанный на 600 мест, будет построен за 569 млн рублей.
Елена Дятлова отметила, что корпус появится на улице Летней, рядом появится стадион, беговые дорожки и площадки для игровых видов спорта.
Сдать объект по контракту подрядчик должен через 320 дней.