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НовостиОбщество6 апреля 2023 14:09

В Калининграде на ул. Летней начали строительство нового корпуса школы №46

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде начали строительство нового корпуса школы №46. Как рассказала на страничке в «ВКонтакте» глава администрации города Елена Дятлова, контракт накануне был подписан с компанией «Мегаполис».

Новый корпус школы, рассчитанный на 600 мест, будет построен за 569 млн рублей.

Елена Дятлова отметила, что корпус появится на улице Летней, рядом появится стадион, беговые дорожки и площадки для игровых видов спорта.

Сдать объект по контракту подрядчик должен через 320 дней.