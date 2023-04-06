Региональные власти помогут в развитии музея в пожарной части на ул. 1812 года

. Фото: Правительство Калининградской области

Региональные власти намерены поддержать развитие выставочной экспозиции в действующей пожарной части на улице 1812 года в Калининграде. Музей посвящен истории становления и развития пожарного дела Восточной Пруссии и Калининградской области, собрана уникальная коллекция раритетной пожарной техники, форма, архивные фото и документы.

Как рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, специалисты областного историко-художественного музея помогут с оформлением и развитием музея в пожарной части. Также в планах сделать совместный культурно-просветительский проект и податься на грант для его реализации.

- В 2021 году часть принимала участие в «Музейной ночи»: тогда здесь был маленький камерный музей, сейчас его экспозиция существенно расширилась, – отметил министр.

Здание пожарной части построено в 1900 году и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Оно используется по прямому назначению – в нем расположена пожарно-спасательная часть № 1 по охране Ленинградского района Калининграда.

Сегодня попасть в музей можно только по предварительному согласованию.