Семь калининградских школьников стали призерами Всероссийской олимпиады по немецкому языку

. Фото: Правительство Калининградской области

Заключительный этап Всероссийской олимпиады по немецкому языку провели в Самаре – участвовало 205 старшеклассников из разных регионов. Калининградскую область в финале представили 8 школьников из четырех общеобразовательных организаций, 7 из них стали призерами.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, отличились три ученика «Школы будущего» поселка Большое Исаково Валентин Штумм, Елена и Лиза Клеббе, представители школы-интерната лицея-интернета Елизавета Тихонова и Леонид Пипер, Алина Завгородняя (гимназия № 40 им. Ю. А. Гагарина) и Алина Гундарева (школа № 58) из Калининграда.

Результат, который показали ребята, позволил Калининградской области войти в четверку лучших из всех областей в зачете победителей.