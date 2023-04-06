Благоустройство территории у форта № 5 завершено

. Фото: Правительство Калининградской области

Благоустройство территории форта № 5 завершено. Презентацию обновленного пространства у отдельно стоящей экспозиции Калининградского областного историко-художественного музея провели 6 апреля.

Было заменено ограждение рва, установлено ограждение вдоль улицы Булатова и со стороны полевой части территории, обустроено новое помещение кассы. На аллеях установлены новые таблички для экспонатов боевой техники и навигационные указатели для групп посетителей с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, который осмотрел территорию, работы на форте разделены на этапы.

- В этом году сделали благоустройство прилегающей территории. Затем будем заниматься территорией, которая находится за фортом: может быть, сделаем полосу препятствий, детскую и спортивную площадки. Есть мысль превратить эту территорию в парк. Также хотим расширить парковку в начале фортового комплекса, - сказал министр.

Он подчеркнул, что самая большая часть – это работы внутри форта, связанные с безопасностью и маршрутизацией. Полностью закончить все работы планируют к 80-летию Победы.

Вход на территорию, прилегающую к форту № 5, остается бесплатным и доступным во время работы экспозиции: с 10.00 до 19.00 каждый день. Вход в сам музей платный.