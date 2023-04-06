На окраинах Калининграда собрали около 50 тонн мусора

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде продолжают борьбу с незаконными свалками. Только за последние недели их было ликвидировано несколько – вывезено около 50 тонн мусора.

По данным городской администрации, крупную свалку убрали на улице Ялтинской. Для этого было задействовано 4 единицы техники, в том числе КамАЗ и манипулятор. На объекте работали 9 человек. В итоге вывезли больше 20 тонн мусора.

Еще одну крупную свалку ликвидировали в начале апреля на ул. Емельянова – вывезли за несколько дней 26,5 тонны отходов.

Масштабные свалки мусора также были ликвидированы весной на улицах Орудийной и Украинской.

В мэрии отметили, что большую часть свалок образуют выброшенные автомобильные шины, и напомнили, что их необходимо утилизировать в отведенном порядке, через фирмы, которые имеют лицензию.