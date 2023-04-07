В пятницу в Калининградской области ожидаются грозы

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В Калининградскую область вернулось тепло. По данным Гидрометцентра России, в пятницу, 7 апреля, воздух прогреется как минимум до +15 градусов. Но это не единственный сюрприз.

- Днем ожидается переменная облачность и по области вероятны локальные кратковременные дожди (преимущественно во второй половине дня и вечером), местами не исключены слабые грозы, - отмечают в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Усиления ветра синоптики не прогнозируют – его скорость не превысит 7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит медленно расти и поднимется до 763 миллиметров ртутного столба.