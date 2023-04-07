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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 7:38

В Калининграде прохожие помогли задержать пивного вора

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в Центральном районе Калининграда – в один из магазинов разливного пива вошел мужчина, схватил с прилавка несколько банок пива и попытался убежать.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, продавец из торговой точки бросился в погоню.

«В ходе непродолжительной погони с помощью случайных прохожих продавец сумел задержать похитителя и удерживал его до приезда сотрудников полиции», - рассказали в полиции.

Полицейские изъяли у злоумышленника 5 банок пива. Они предполагают, что неоднократно судимый 34-летний горожанин находился в состоянии наркотического опьянения.

Мужчине за грабеж грозит до 4 лет лишения свободы.